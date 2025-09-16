­à·ãÊÑ­á¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎµÈÃ«ºÌ»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷ayako_yoshitani¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤«¤é¤¯¤ë¤¯¤ë¤Ë¡Ä

¡¡2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸ø³«¤·¤¿­à·ãÊÑ¥Ø¥¢­á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Æ´ò¤·¤¤»ä¡õÉÙ»Î»³Á´¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥³¥óÂÀ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈÃ«ºÌ»Ò(33)¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤«¤é¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿­à¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢­á¤ÇÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¸¤¤òÊú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤±¤É¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(µÈÃ«ºÌ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷ayako_yoshitani¤è¤ê)

¡¡Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¡×¤ÎCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎµÈÃ«¤Ï2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÇÐÍ¥¤Î½©¸µÎ¶ÂÀÏ¯(30)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£8·îËö¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¤Ç¤â¥­¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¿·¿Í»öÌ³´±¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£