狩野舞子がバレーボール仲間と開いた「岩井を勝手に祝う会」 なんと本人の岩井明愛が米国からお礼のコメント！
日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。同じくバレーボール選手だった迫田さおり、滝沢ななえと3人で、料理とともに「Congratulations!!」と書かれた大きな皿を前にした写真を投稿した。
【動画】ボギーで上がって大喜び！ 迫田さおりのパー5【狩野舞子のInstagramより】
この食事会は「リオちぇる100切りおめでとーう&岩井を勝手に祝う会」だ。目的の一つ目はゴルフを始めて1年ちょっとで100切りを達成したリオちぇる（迫田）を祝福すること。「いやーゴルフ場への往復、総距離何km乗せたか笑 最初はどんなミスショットしても笑い飛ばすエンジョイゴルフだったのが、今は少しでも方向がずれたら あー！って悔しがるようになって、少しでもいいスコアで上がりたいっていう欲しかない笑（いいぞ）」と急速な上達ぶりを振り返った。投稿ではボギーで上がったロングホールの1打1打を動画で公開。ミスをしても「大丈夫！」と励ましながら撮影を続ける狩野の声も収められ、楽しそうな雰囲気が伝わってくる。そしてもう一つの目的は「アメリカツアーで初優勝を果たした岩井明愛ちゃんのお祝い」だった。滝沢の推しでもある岩井の優勝を祝し「今回は奮発しました」と食事会も豪勢に開催したそうだ。「100切りも、初優勝も、人生で一度しかないこと。これからどれだけ人生初！を増やしていけるかだよなぁ。いやー本当におめでたい！！」と感慨深げに投稿を締めくくった。すると、この投稿に岩井本人から「ありがとうございます！ また頑張ります」とコメント。狩野は「いつも勝手にお祝いしちゃってすみません これからも応援させてください」と返信していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
