¡ÚÂ®Êó¡Û¿À¸Í¤Ç£²£°Âå½÷À­¤¬¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹´¶À÷¡¡¹ñÆâ¤Ç½é¤Î·¿¡Ø¥¯¥ì¡¼¥É£±£â¡Ù¡¡È¯Ç®¤ä¼¾¿¾¡¡Ä¹»þ´ÖÈôË÷¤ä¿²¶ñÀÜ¿¨¤Ç¤â´¶À÷²ÄÇ½À­

¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤È¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢£¹·î£±£¶Æü¸á¸å¡¢³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤Î¤¢¤ë½÷À¤ËÈ¯¿¾Åù¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¯¥ì¡¼¥É£±£â¡Ë¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Î´µ¼Ô¤Ï£²£µ£´Îã³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥É£±¡Ê£±£â¡Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï£²£°Âå¤Ç¡¢È¯¿¾¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢£¹·î£±£²Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ÍÎà´¶À÷¾É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤ÏÀøÉú´ü´Ö¤¬£·¡Á£±£´Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Ç®¡¢Æ¬ÄË¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¼ð¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬£°¡Á£µÆüÄøÅÙ»ýÂ³¤·¡¢È¯¿¾¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï£²¡Á£´½µ´Ö¤Û¤É¾É¾õ¤¬Â³¤¡¢¼«Á³¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µ©¤Ë½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶À÷¤·¤¿¿Í¤äÆ°Êª¤ÎÈéÉæ¤ÎÉÂÊÑ¡¢ÂÎ±Õ¡¢·ì±Õ¤È¤ÎÀÜ¿¨¡ÊÀÅªÀÜ¿¨¤ò´Þ¤à¡Ë¤ä¡¢´µ¼Ô¤È¶áµ÷Î¥ÂÐÌÌ¤ÇÄ¹»þ´ÖÈôË÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢´¶À÷¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¿²¶ñÅù¤È¤ÎÀÜ¿¨Åù¤Ë¤è¤ê´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¡Ö¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡¢È¯¿¾Éô°Ì¤ò¥¬¡¼¥¼¤Ê¤É¤ÇÊ¤¤¦¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¾ïºß¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥É£±¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¾ïºß¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥É£²¡¢¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ì¡¼¥É£±¤¬¡Ö£±£á¡×¡Ö£±£â¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ò¥È¤Î´Ö¤Ç»ýÂ³Åª¤ËÎ®¹Ô¤òµ¯¤³¤·¤¿·¿¤¬¡Ö¥¯¥ì¡¼¥É£±£â¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£