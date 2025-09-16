Æ£¿¹¿µ¸ã¡¡15ºÐ²¼¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¤È6·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¡Ö¿ÈÆâ¤À¤±¡×¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾·ÂÔ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤Ë15ºÐ²¼¤ÎºÊ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£¿¹¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤éºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë¤Ï·ëº§¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥Á¥ã¥éÃË¤é¤·¤¯¥ï¥¤¥Ï¡Ê¥Ï¥ï¥¤¡Ë¤ÎÊý¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥¢¥í¥Ï¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÊ¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµó¼°¤ò¡¢¤Þ¤¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµó¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¤½¤³¤ËÁêÊý¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤âË¬¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÈÆâ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢ÁêÊý¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ£¿¹¡£ÃæÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¤Æ¡£¸þ¤³¤¦¤ÇYouTube¤òÃæ¿´¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤â¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö500Ëü¿Í°Ê¾åÅÐÏ¿¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¾¤À¤¿¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢À¨¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤ÏºòÇ¯4·î¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ç°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Çº£Ç¯¡Ö27¡×ºÐ¤È¤Î¤Á¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ºÊ¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£