Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢»Ë¾å½é¤Î°ì»þ4Ëü5000±ßÄ¶¤¨¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¡×
Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬¡¢Íø²¼¤²¤ËÆ°¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Á°Æü¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âAI¡Ê¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¼¡Âè¤Ç¤µ¤é¤Ë³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì»þ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤ÆÇä¤ê¤ÈÇã¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢16Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Àè½µËöÈæ134±ß15Á¬¹â¤Î4Ëü4902±ß27Á¬¤Ç¤·¤¿¡£