Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î16Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£Åì³¤¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤âÂ³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¤ÏÌÔ½ëÆüÆü¿ô¡ÈÎòÂåºÇÂ¿¡É¤Ë

16Æü¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹­¤¯¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüº¹¤·¤ÇÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤ä¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤½ê¤Ç¡¢µþÅÔ36.7¡î¡¢Ê¼¸Ë¡¦Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³36.4¡î¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë­ÅÄ36.0¡î¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Î½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç35.6¡î¡¢Âçºå¤Ç35.5¡î¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ40ÃÏÅÀ°Ê¾å¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÆüÅÄ¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬35.4¡î¤ËÃ£¤·¡¢º£Ç¯62ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÇ¯´ÖÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊ¡²¬¡¦ÂÀºËÉÜ¤Çµ­Ï¿¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÎòÂåºÇÂ¿µ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Ï17Æü¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£