DX¤ÇÅìµþÅÔ¤¬¥°¡¼¥°¥ë¤È¶¨Äê¡¡¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡Ö²ÝÂê²ò·è¤Ë´üÂÔ¡×
¡¡¹ÔÀ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï16Æü¡¢ITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Äù·ë¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï¡ÖÏ¢·È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¨Äê¤ÏÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎDX¡¢ÅÔ¿¦°÷¤é¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅÔ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢±ÊÂ³Åª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£