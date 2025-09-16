»Ë¾å½é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ4Ëü5000±ßÄ¶¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î³ô²Á¾å¾º¤ÎÎ®¤ì¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ÎÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë4Ëü5000±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î³ô²Á¾å¾º¤ÎÎ®¤ì¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï16Æü¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢·Êµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤¬¼¡´üÀ¯¸¢¤òÃ´¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Êµ¤ÂÐºö¤ò¤È¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï12Æü¤è¤ê134±ß15Á¬¹â¤¤¡¢4Ëü4902±ß27Á¬¡¢TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤Ï3168.36¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢½ªÃÍ¤Ç¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£