·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û°ú¤±¸å ¡Ä ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª¡¢Çä¤ì¤ë£Ç¡¢»³²¬²È¡¡(9·î12ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î9·î11Æü¤«¤é12Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<3930> ¤Ï¤Æ¤Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -26.46 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-56.93
<7378> ¥¢¥·¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -22.31 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡563.84
<1844> ÂçÀ¹¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -18.77 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-20.03
<9237> ¾ÐÈþÌÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.67 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-81.52
<2315> £Ã£Á£É£Ã£Á£Ä ¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.70 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-26.73
<3653> ¥â¥ë¥Õ¥© ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.17 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9235> Çä¤ì¤ë£Ç ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.15 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<4936> ¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.30 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡2.19
<7692> £Å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -9.84 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 18.69
<4431> ¥¹¥Þ¥ì¥¸ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -7.89 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -1.33
<3134> £È£á£í£å£å ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.76 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-52.04
<1840> ÅÚ²°£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.00 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3441> »³²¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.81 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-39.21
<3399> »³²¬²È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.81 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 25.99
<6040> ÆüËÜ¥¹¥ー ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.72 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡1.07
<3159> ´ÝÁ±£Ã£È£É ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -6.11 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 35.90
<3195> ¥¸¥§¥Í¥Ñ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.79 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 87.50
<1758> ÂÀÍÎ´ðÁÃ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.68 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡142.24
<7901> ¥Þ¥Ä¥â¥È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.64 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7050> £Æ¥¤¥ó¥¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -4.67 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡182.35
<3976> ¥·¥ã¥Î¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -4.59 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7126> ¥°¥íー¥Ð¥ë£Ó ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.77 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.48
<7850> Áí¹ç¾¦¸¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.60 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡0.93
<5248> ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.42 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡462.99
<3988> £Ó£Ù£Ó£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.34 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 39.07
<7831> ¥¦¥¤¥ë¥³£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.25 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<7097> ¤µ¤¯¤é¤µ¤¯ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.06 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.81
<3320> ¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.91 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡7.72
<3444> µÆÃÓÀ½ºî ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.82 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<2424> ¥Ö¥é¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.71 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡1.96
<4014> ¥«¥é¥À¥Îー¥È ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.66 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7878> ¸÷¡¦ºÌ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.66 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-12.84
<6656> ¥¤¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.46 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3161> ¥¢¥¼¥¢¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.13 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4174> ¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.06 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<5218> ¥ª¥Ï¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.89 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -1.06
<7674> £Î£Á£Ô£Ô£Ù ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -1.77 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4592> ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥ª ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -1.57 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<8077> ¥È¥ë¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.11 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 20.47
<9254> ¥é¥Ð¥Ö¥ë£Í£Ç ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -0.97 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-28.31
<7614> ¥ªー¥¨¥à¥Äー ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.80 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-18.93
<1444> ¥Ë¥Ã¥½¥¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -0.70 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡168.12
<5079> ¥Î¥Ð¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.66 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡189.33
<3524> ÆüÅìÌÖ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.54 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -1.25
<1383> ¥Ù¥ë¥°¥¢ー¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.27 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹