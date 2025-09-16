·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û°ú¤±¸å ¡Ä £Ç£Å£Î£Ä£Á¡¢¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä¡¡(9·î12ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î9·î11Æü¤«¤é12Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<9166> £Ç£Å£Î£Ä£Á ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +26.67 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-17.50
<6037> ³ÚÂÔ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +22.94 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 14.35
<7110> ¥¯¥é¥·¥³¥à ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +21.20 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 32.58
<324A> ¥Ö¥Ã¥¥ó¥°£Ò ¡¡Åì£Ç ¡¡ +19.57 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<8013> ¥Ê¥¤¥¬¥¤ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +16.85 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<4287> ¥¸¥ã¥¹¥È¥×¥é ¡¡Åì£Ó ¡¡ +16.07 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 35.65
<4175> ¥³¥êー ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.91 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<9556> ¥¤¥ó¥È¥ëー¥× ¡¡Åì£Ç ¡¡ +13.77 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 44.34
<2991> ¥é¥ó¥É¥Í¥Ã¥È ¡¡Åì£Ó ¡¡ +12.79 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 19.93
<9242> ¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +6.77 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 20.20
<218A> ¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +6.60 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6091> ¥¦¥¨¥¹¥³£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.51 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -5.35
<212A> £Æ£Å£Á£Ó£Ù ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.50 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 52.93
<9262> ¥·¥ë¥Ð¥é¥¤¥Õ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +5.49 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 15.27
<5572> ¥ê¥Ã¥¸¥¢¥¤ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +4.61 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -8.62
<3974> £Ó£Ã£Á£Ô ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +3.67 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 16.54
<2373> ¥±¥¢£²£± ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +3.57 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<186A> ¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +3.51 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5131> ¥ê¥ó¥«ー¥º ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +3.43 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<3169> ¥ß¥µ¥ï ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.44 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<7073> ¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +2.27 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 71.88
<3121> ¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.23 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡533.33
<3421> °ðÍÕÀ½ºî ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.16 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 27.45
<9240> ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¥³¥ó ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +1.95 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡200.00
<3770> ¥¶¥Ã¥Ñ¥é¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.90 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 43.96
<211A> ¥«¥É¥¹£Ã ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.50 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.44
<7983> ¥ß¥í¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.49 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡258.97
<168A> ¥¤¥¿¥ß¥¢ー¥È ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +1.40 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 48.65
<4075> ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +1.28 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 36.14
<7827> ¥ªー¥Ó¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.23 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 21.24
<5888> £Ä¥µ¥¤¥¯¥ë ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.84 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 12.05
<2978> ¥Ä¥¯¥ë¥Ð ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.66 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 20.60
<7810> ¥¯¥í¥¹¥Õ¥©ー ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.63 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 43.48
<4378> £Ã£É£Î£Ã ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.51 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3931> £Ö¥´¥ë¥Õ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.43 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-11.32
<6049> ¥¤¥È¥¯¥í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.33 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3418> ¥Ð¥ë¥Ë¥Ðー¥Ó ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.27 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.98
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
