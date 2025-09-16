·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û°ú¤±¸å ¡Ä £ç£õ£í£é¡¢¥®¥Õ¥È£È£Ä¡¢¥¨¥¿ー¥Ê¥ë£Ç¡¡(9·î12ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î9·î11Æü¤«¤é12Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16ÆüÂç°ú¤±¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.4¡¡£Ê£Í£È£Ä <3539>
¡¡25Ç¯7·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ8.9¡óÁý¤Î101²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯7·î´ü¤âÁ°´üÈæ8.4¡óÁý¤Î110²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢5´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<3665> ¥¨¥Ë¥°¥â ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +35.33 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9279> ¥®¥Õ¥È£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.81 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 12.17
<3193> ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë£Ç ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +8.40 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡1.19
<3539> £Ê£Í£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.48 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡8.44
<3843> ¥Õ¥êー¥Ó¥Ã¥È ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +3.66 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 13.71
<8079> Àµ±É¿© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +2.40 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -2.40
<6309> ÇÃ¹©¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.87 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 23.20
<7683> £×£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.45 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡0.51
<3903> £ç£õ£í£é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.14 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡370.99
<3657> ¥Ýー¥ë£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.55 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<1766> Åì·ú¥³ー¥Ý ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.48 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡8.88
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16ÆüÂç°ú¤±³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
