50代には見えない若作りギャルファッションの義母は、嫁にも孫にも名前で呼ばせ「きれいなお姉さん」と周囲の人に無理やり言わせようとします。SNSに加工動画をアップして全世界に配信したり、アポなしで遊びに来て踊ったり、一緒にいるととにかく落ち着かない。しかも夫は妙に義母に冷たくて…。■義母に娘のお迎えを頼んだけど…みきのパート時間が延長になり、幼稚園のお迎えに間に合わず…。唯一頼めたのは義母でした。義母は、突然の連絡にもかかわらず快くお迎えを引き受けてくれました。心配なみきでしたが、義母のお迎えは何事もなく無事完了し、すっかり安心していたのですが…。

■やめて！イケメンパパにベタベタする義母みきが娘のお迎えに行くと、義母が園庭でイケメンパパにベタベタしてる!?みきが慌てて幼稚園から連れ出したものの、ヘラヘラ謝ってきた義母は「子どもの笑顔見るだけでハッピーになれちゃった」とご機嫌な様子。さらに、シンパパと付き合いたいと言い出して…!?こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、娘の幼稚園に勝手に迎えに行ってしまう義母についての意見です。

・別に子どもに変なもの食わすとかしてないし、嫁さんももっと頼ったらイイと思うけど。勝手に来るのはやめてほしいわね…「お姉さん」も やめてほしい。



・勝手に来るのは困るけど、基本は悪い人ではなさそうな気がする。色々押し付ける旦那の方がヤバい。



・孫は懐いてるから良いおばあちゃんではあるんだろうな…。



さらに、義母が孫の幼稚園でイケメンパパにベタベタしていたことについてです。

・イケメンが目的なら尚更、止めて欲しいわ。



・息子家族に迷惑かけるのだけはやめてあげて。



・痛い痛い痛い痛い。



・ギャルとかじゃなくて非常識界隈。



・ギャルでもいいけど、年取っても年相応の行動と対応は大事だと思うし旦那が嫌うのも解るわ。前にも何かしらやらかしたんだろうな。



・「歳とっても我慢しないでみんな好きな格好できる社会になって欲しい」と思ってたけど、やっぱりなんでもいいわけじゃないな…。



娘のお迎えに快く行ってくれる義母に対して、読者からは好感を持たれていたのですが…。イケメンパパに対する言動にドン引きな意見があふれました。子どもの幼稚園は、特に言動に気を付けてもらいたいものですが…。義母の行動に戸惑うも、夫が実母なのに冷たい態度をとることにモヤモヤしていたみき。この後、夫と義母の関係が明るみになる出来事が…！(ウーマンエキサイト編集部)