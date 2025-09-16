¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤È¤â¤ËÆðÄ´¡¡¾®ÀôÇÀÁê¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ø¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤È¤È¤â¤Ë±ß¹â¤â¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀÁê¤¬£±£°·î½é¤á¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤ÏÆü¶ä¤Î¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ò»Ù»ý¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¤¬²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤òÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡146.85¡¡EUR/JPY¡¡173.08¡¡GBP/JPY¡¡200.14
