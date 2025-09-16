◆東都大学野球秋季リーグ戦第１週第１日▽中大３―０亜大（１６日・Ｇタウン）

中大が亜大に先勝した。先発の三奈木亜星投手（４年＝浦和学院）が７回を２安打無失点と好投。残る２イニングを岩城颯空（はくあ）投手（４年＝富山商）が締め、完封リレーを成し遂げた。

「春は亜細亜に負けてしまったので、絶対に投げ勝つという気持ちでした。全体的に低めにまとまっていて、力を入れるところと、そうでないところの投げ分けができました」と三奈木。自己最速を２キロ更新する１５２キロをマークした岩城は「自分と三奈木で投げなければいけないと思いながら、２人で日々の練習をやってきた。自分も負けていられないという気持ちでした」と話した。

打線は、両校無得点の６回裏１死一、三塁から主将で３番の繁永晟二塁手（４年＝大阪桐蔭）が先制の２点二塁打を放ち、続く皆川岳飛（がくと）右翼手（４年＝前橋育英）の適時三塁打で３点目を挙げた。チームの軸となる最上級生が活躍しての勝利に、清水達也監督は「大学野球は４年生の力が大きい。最後のシーズンで必然的に気合も入ると思うし、初戦にこういう形で結果が出たのは先につながる」と笑顔で話した。