¥Ñー¥¯£²£´¡¢11-7·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬7¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦5-7·î´ü¤â7¡ó¸º±×
¡¡¥Ñー¥¯£²£´ <4666> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬9·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯11·î-25Ç¯7·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.3¡ó¸º¤Î222²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î355²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï62.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î66.4¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿8-10·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.7¡óÁý¤Î132²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë5-7·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.4¡ó¸º¤Î83.5²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.6¡ó¢ª8.9¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
