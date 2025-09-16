東京・国立競技場で開催されている陸上競技の世界選手権、大会3日目の9月15日に男子3000m障害決勝が行われ、日本記録保持者の三浦龍司選手（SUBARU、順天堂大学OB）が出場しました。

世界大会で連勝中のS・エルバカリ選手（モロッコ）や世界記録保持者のL・ギルマ選手（エチオピア）が後方に位置どり、入りの1000mが3分4秒、2000mが6分1秒とスローな展開となりましたが、三浦選手は終始5〜6番手に付けて、先頭を窺える位置に付けてレースを進めました。

残り1000mを切ってじわじわと先頭集団のペースが上がると、最後の1周を迎えて三浦選手はスパートに入り、3番手に浮上。

「余裕度が高かったですし、叩き合いは自分の武器にしているので、このまま終盤まで行って、真正面から勝負できればなと思っていました」

三浦選手はメダルが見える好位置で最後のホームストレートへ。しかし、フィニッシュ直前に他の選手との接触もあってバランスを崩してしまいました。

「他の選手と接触して、腕ももつれてしまったので、足にガクッときてしまいました。こけなかったものの、大きなロスをしてしまった」

結局8位に後退し、レースを終えました。

とはいえ、21年東京五輪7位、23年ブダペスト世界選手権6位、24年パリ五輪8位に続き、今回も地元開催の世界選手権できっちりと入賞。

しかしながら、メダルをはっきりと視界に捉えていただけに、レース後のインタビューでは悔しさを口にしていました。

「今までで一番、最後手応えがあった。自分でもメダルが見えたかもっていう一瞬があったので、その分、悔しさはすごく大きいですね」と話していました。

7月に自身の記録を6秒以上も更新し8分03秒43の日本新記録を打ち立てた三浦選手ですが、右足首が万全な状態ではなかったことを明かしました。

「実は予選から足首の痛みがあったので、本当にギリギリのところで調整していました。水濠に関しては、いつもの自分の良さというか、アドバンテージを出すことはできなかった」と言います。

それでも最後までメダル争いを繰り広げ、国立競技場に集った5万人を超える観客を沸かせました。

「結果は本当に悔しいんですけど、耳鳴りがしてるんじゃないかって錯覚するぐらいの最後の割れんばかりの声をいただいたことは、今までで一番の大きな出来事でしたし、自分の中で宝物になる思い出になったと思っています」

大きな悔しさを味わった一方で、感慨深そうにこのように振り返っていました。