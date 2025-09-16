ナッツの食感が楽しい一品♪「蒸しどりのナッツねぎだれ よだれどり風」
エアコンがフル稼働の季節もようやく一段落。でも、朝から晩まで冷え冷えの室内にいたせいで、手足がずっと冷たい…。そんなときは、熱を生み出す良質なたんぱく質がたっぷりとれる、とり肉おかずの出番です！ 今回はさっぱりと食べられる、よだれどり風レシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■エアコン冷えにはとり肉＆ビタミンEがおすすめ
体内で最も熱を生む筋肉の材料は、たんぱく質。ビタミンE は血行を促進し、冷えの緩和につながります。
ビタミンE が豊富な食材
ナッツ類、アボカド、かぼちゃ
エアコンによる冷えが気になる方にぴったりの「とり肉×ナッツ」おかずを紹介します！
■蒸しどりのナッツねぎだれよだれどり風
レンチンだけで作れるから手軽
【材料・2人分】＊1人分321kcal／塩分2.4g
・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）
・もやし ・・・1袋（約200g）
・ミックスナッツ・・・ 20g
■A＜混ぜる＞
└長ねぎのみじん切り ・・・1/2本分
└おろししょうが、ごま油 ・・・各小さじ2
└おろしにんにく、砂糖 ・・・各小さじ1
└しょうゆ、酢 ・・・各大さじ1
└ラー油・・・ 適量
■B
└酒・・・ 大さじ1
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
【作り方】
1．ミックスナッツは粗く刻み、Aに加えて混ぜる。
2．もやしは、あればひげ根を取る。とり肉は余分な脂を取り除き、Bをもみ込む。
3．直径約23cmの耐熱皿にもやしを広げ、とり肉をのせる。ラップをかけ、600Wで3分レンチンする。いったん取り出して上下を返し、再びラップをかけて3〜4分、肉の色が完全に変わるまでレンチンし、汁けをきる。
4．もやしと、とり肉を食べやすく切って器に盛り、好みでパクチーをのせ、1をかける。
＊ ＊ ＊
火を使わないで作れるレシピは、手軽で重宝しますね。ナッツと香味野菜たっぷりのたれが食欲をそそるので、ぜひたくさん作ってみんなでワイワイ食べてくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々