ナッツの食感が楽しい！よだれどり風の一品「蒸しどりのナッツねぎだれ よだれどり風」


エアコンがフル稼働の季節もようやく一段落。でも、朝から晩まで冷え冷えの室内にいたせいで、手足がずっと冷たい…。そんなときは、熱を生み出す良質なたんぱく質がたっぷりとれる、とり肉おかずの出番です！　今回はさっぱりと食べられる、よだれどり風レシピをご紹介します。

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■エアコン冷えにはとり肉＆ビタミンEがおすすめ

体内で最も熱を生む筋肉の材料は、たんぱく質。ビタミンE は血行を促進し、冷えの緩和につながります。

ビタミンE が豊富な食材

ナッツ類、アボカド、かぼちゃ

冷えを緩和するビタミンEが豊富な食材


エアコンによる冷えが気になる方にぴったりの「とり肉×ナッツ」おかずを紹介します！

■蒸しどりのナッツねぎだれよだれどり風

レンチンだけで作れるから手軽

蒸しどりのナッツねぎだれ よだれどり風


【材料・2人分】＊1人分321kcal／塩分2.4g

・とりむね肉・・・ 1枚（約250g）

・もやし ・・・1袋（約200g）

・ミックスナッツ・・・ 20g

■A＜混ぜる＞

　└長ねぎのみじん切り ・・・1/2本分

　└おろししょうが、ごま油 ・・・各小さじ2

　└おろしにんにく、砂糖 ・・・各小さじ1

　└しょうゆ、酢 ・・・各大さじ1

　└ラー油・・・ 適量

■B

　└酒・・・ 大さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう ・・・少々

【作り方】

1．ミックスナッツは粗く刻み、Aに加えて混ぜる。

2．もやしは、あればひげ根を取る。とり肉は余分な脂を取り除き、Bをもみ込む。

3．直径約23cmの耐熱皿にもやしを広げ、とり肉をのせる。ラップをかけ、600Wで3分レンチンする。いったん取り出して上下を返し、再びラップをかけて3〜4分、肉の色が完全に変わるまでレンチンし、汁けをきる。

4．もやしと、とり肉を食べやすく切って器に盛り、好みでパクチーをのせ、1をかける。

＊　＊　＊

火を使わないで作れるレシピは、手軽で重宝しますね。ナッツと香味野菜たっぷりのたれが食欲をそそるので、ぜひたくさん作ってみんなでワイワイ食べてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々