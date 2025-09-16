

北方稀土はレアアース磁石の原料生産の世界最大手だ。写真は筆頭株主の包頭鋼鉄集団が採掘権を持つ内モンゴル自治区の白雲鄂博鉱山（九三学社中央委員会のウェブサイトより）

【写真】北方稀土のウェブサイトには｢中東に石油あり、中国にレアアースあり｣というスローガンが誇らしげに掲げられている。

中国のレアアース採掘企業の業績が急拡大している。国有レアアース大手の北方稀土集団高科技（北方稀土）は8月26日、2025年上半期（1〜6月）の決算を発表。売上高は188億6600万元（約3889億円）と前年同期比45％増加し、純利益は9億3100万元（約192億円）と前年同期の20倍超に爆増した。

決算報告書によれば、純利益の急増はレアアースの市場価格上昇と販売量増加によるものだ。北方稀土の主力製品はネオジムやプラセオジムに代表される軽希土類で、それらの市場価格が2025年初めから上昇し続けていることが利幅拡大につながった。

中国の輸出規制が引き金

レアアースの相場を押し上げたのは「米中貿易戦争」の影響だ。アメリカと中国が追加関税の一時引き下げに合意する前の2025年4月、中国政府は中・重希土類に分類されるサマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの7元素を輸出規制の対象に加えた。

中・重希土類を含む合金や化合物の輸出も規制されるため、実際には軽希土類を含むレアアース製品全体の取引が停滞し、市場価格の高騰を招いた。例えばレアアース磁石の主要原料であるネオジム・プラセオジム酸化物は、2024年上半期の平均取引価格は1トン当たり36万5000元（約752万円）だったが、2025年6月時点では同44万3400元（約914万円）と2割余り上昇した。

レアアース磁石はスマートフォンの超小型振動モーターやスピーカー、EV（電気自動車）の駆動用モーター、風力発電装置などの製造に不可欠な重要素材であり、中国が世界生産の8割超を握っている。



北方稀土のウェブサイトには｢中東に石油あり、中国にレアアースあり｣というスローガンが誇らしげに掲げられている

北方稀土はレアアース磁石の原料生産の世界最大手だ。同社の筆頭株主である国有鉄鋼大手の包頭鋼鉄集団は、軽希土類の世界最大の鉱山である内モンゴル自治区の白雲鄂博（バヤンオボ）鉱山の独占採掘権を持つ。

輸出のリードタイム長く

決算報告書によれば、北方稀土が2025年上半期に販売したレアアース酸化物は約2万トンと前年同期比約16％増加した。だが4月に発表した1〜3月期の報告書をもとに試算すると、4〜6月期の販売量は約9600トンと前年同期比1割減少しており、輸出規制の影響が見て取れる。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

「わが社の主力製品である軽希土類は、輸出規制の影響は相対的に少ない。だが輸出許可の取得や税関の検査手続きに時間がかかり、実際に輸出できるまでのリードタイムが長くなっている」。北方稀土は2025年6月にそうコメントしていた。

金属情報サイトの上海有色金属網によれば、レアアース製品の生産企業は中・重希土類の輸出規制が4月に始まった直後から輸出許可の申請に動いた。しかし中国商務省の審査に45営業日を要したため、許可が下りたのは（4〜6月期の終盤の）6月中旬以降だったもようだ。

（財新記者：盧羽桐）

※原文の配信は8月27日

（財新編集部）