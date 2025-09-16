画像はコミックガンマぷらす「なでなでスキルで魔力注入!!」のページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/nadenadeskill/）より

【第13話-2】 9月16日 公開

竹書房は9月16日、めしろ氏のマンガ「なでなでスキルで魔力注入!!」第13話-2「新しい仲間」をWebコミックガンマぷらすで公開した。

どこにも居場所がないと感じていた少年・伏見魔大は、ある日拾ったイカとともに異世界転移する。そこでは美少女に変身したイカに「魔王様」と呼ばれたり、勇者が襲撃してきたりと、騒動が勃発。魔大はえっちなモンスター娘をスカウト＆強化しながら、魔王城を防衛していくことになる。

第13話-2では、アルオスに魔力を注入するために、胸をなでなでする魔大。アルオスは感じたこともない魔王の魔力に身体が熱くなっていき……。

現在Webコミックガンマぷらすでは、第13話-1「新しい仲間」などが無料で公開されている。

【あらすじ】

表情筋が死んだ少年、伏見魔大―ふしみまひろ―。

その表情ゆえ学校では周りから恐れられ、どこにも居場所がないと感じていた魔大だが、ある日拾ったイカに異世界転移させられてしまう！

するとイカが美少女に変身するわ、「魔王様」と呼ばれるわ、勇者が襲撃してくるわで……！？

えっちなモン娘をスカウト＆強化して、魔王城を防衛せよ！！

居場所を求める少年の異種族ハーレム物語、ここに開幕――！！！！！！