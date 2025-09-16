【クスッと笑える】「会社辞めます」その理由は宝くじを買ったから？夫婦ゲンカの翌日は愛妻弁当の中身が千円札→日常の不条理を笑いに昇華【作者に聞いた】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマのギャグ漫画を3作品お届けするとともに、著者にギャグ漫画を描くときに意識している点などについても伺った。
1作目「宝くじ」は夢見がちな男性の話。サラリーマンの男性が突然「今日で会社辞めます」と、上司に辞表を提出する。理由を聞くと「宝くじですよ」とニヤリ。上司は男性が高額当選をしたと思ったが、ただ宝くじを購入しただけだったのだ。「気が早いにもほどがある！」とツッコミたくなる作品だ。
2作目「頭おかしい人」は前日に妻を怒らせてしまった男性の話。会社での昼休憩で「今日の弁当は何かな〜」とお弁当箱を開ける男性。しかし、中には千円札が1枚だけ！これは、夫婦喧嘩の怒りが収まらない妻からの嫌がらせである。「この千円で何か買って食べて！」という無言のメッセージを送った妻。しかし、男性は予想外の行動に出るのだった。
3作目「ルッキズム」ではたこ焼き屋さんが舞台。イケメン男性がたこ焼きを注文すると、お店のお婆さんは笑顔で「お兄さんカッコイイから一個おまけね」と気前よくサービス。その後、ブサイクな男性が注文すると、「お兄さんブサイクだから一個減らしとくね」とまさかの対応。容赦ないルッキズムの波は、たこ焼き屋さんにまで押し寄せてきているのだった。
のぞみわたるさんは、ギャグ漫画を描く際に「基本はオチを先に考えて、そのオチをいかにおもしろく演出するかを意識して描くようにしています」と話す。技術的な面では「漫画の読みやすさを上げるための視線誘導や構図などは最低限意識しています。でも、まだまだ勉強中です(汗）」と、向上心も忘れない。思わずクスッと笑えるシュールな世界を描く、のぞみわたるさんの今後の活躍にご注目！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
