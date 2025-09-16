Ｔ－ＢＡＳＥが２６年１月期業績予想と中期経営計画を上方修正 Ｔ－ＢＡＳＥが２６年１月期業績予想と中期経営計画を上方修正

ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>がこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２２５億円から２３０億円（前期比１３．８％増）へ、営業利益を１６億５０００万円から１９億円（同２９．０％増）へ、純利益を９億円から１２億円（同５４．６％増）へ上方修正した。



国内既存店売上高がインバウンドの好調継続により想定を上回っていることに加えて、中国事業で既存店３店舗のミドルリスク型店舗への移設改装に伴う特別損失を想定していたものの、商業施設との交渉が順調に進んだ結果、特別損失が発生しない見込みとなったことなどが要因としている。なお、同時に発表した７月中間期決算は、売上高１０２億９３００万円（前年同期比１３．０％増）、営業利益７億９５００万円（同５２．０％増）、純利益４億６３００万円（同８０．５％増）だった。



また、２４年３月に発表した２８年１月期を最終年度とする中期経営計画の目標数値について、売上高を３００億円から３５０億円へ、営業利益を３０億円から３５億円へ上方修正し、新たに最終利益の目標を２５億円とした。インバウンド売り上げの継続増加が見込めることや新規出店及び新業態開発が順調であること、人的資本経営の効果によって今後の人材確保及び継続的な生産性向上が見込めることと、それを背景に継続的な店舗及び業態開発の見通しが立ったこと、海外事業展開手法が確立できたことなどが要因としている。



出所：MINKABU PRESS