¡¡timelesz¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¾º³Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊÔÀ®Êý¿Ë¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Æü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëKing ¡õ Prince¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤À¡£
¡Ö9·î11Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡É ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¿Æ¤·¤ß¡É ¡È¿È¶á¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢timelesz¤¬»ý¤Ä¶õµ¤´¶¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ØÄ¹¤¤´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÖÁÈ¤È°ì½ï¤Ë¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾ÍèÅª¤Ê¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ø¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÏËè½µ·îÍË24»þ29Ê¬¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤âÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2010Ç¯¤«¤é10Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Íò¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¡ØÍò¤Î½ÉÂê¤¯¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË23»þ58Ê¬¤«¤é¤Î30Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Î·îÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ï¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤È¡¢»ëÄ°½¬´·¤Î¶¯¤¤¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬ÊÂ¤ÖÍËÆü¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯ÎÏ¤ÊÏÈ¤Ë¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÍò¤Î½ÉÂê¤¯¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¼Ìë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌÜ²¼¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDADH¡ª¡ª¡Ù¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¤ËÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÏª½ÐÀïÎ¬¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¾º³Ê¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢King ¡õ Prince¤Î¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï2023Ç¯7·î¡¢ÅÚÍË13»þ30Ê¬¤ÎÃëÏÈ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¾º³Ê¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°ÈÖÁÈ¡ØKing ¡õ Prince¤ë¡£¡Ù¤ÏÅö½é5¿ÍÂÎÀ©¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨Åª¤Ê¸Â³¦¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡ØKing ¡õ Prince¤ë¡£¡Ù»þÂå¤«¤éÃÏÊý¤Î¥Í¥Ã¥È¶É¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÈÖÁÈ¤Î±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡±ÊÀ¥Î÷¤È郄¶¶³¤¿Í¤ÎÁê¼¡¤°Ç®°¦ÊóÆ»¤â¡¢ÈÖÁÈÊÔÀ®¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÏÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤âÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅìÊõ·ÝÇ½¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¡¼¥à¤È¤¤¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÊú¤¨¤ëÂç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡ÍÎÏ»öÌ³½ê¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤ÎÈÖÁÈ±¿±Ä¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Øtimelesz ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é¿ô¥«·î¤Î»ëÄ°Î¨¿ä°Ü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù¤â¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤¬À¸¤»Ä¤ê¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£