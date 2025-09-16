Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。愛猫とのラブラブショットを公開し、ファンを喜ばせている。

【画像＆動画】佐久間大介と愛猫のラブラブショット／佐久間をベッドにする愛猫たち 他

■佐久間大介「みんな元気？ 猫浴びる？」

佐久間はまず、「みんな元気？ 猫浴びる？」とファンへ呼びかけ、少ししてから「またもや、ごっつんこシャチ (^^) 」というコメントとともに写真と動画を公開した。

写真は黒Tシャツを着てソファの背もたれに身体を預ける佐久間と、背もたれの上に乗っている愛猫・シャチの姿を佐久間が自撮りで撮影したもの。佐久間の頭にシャチが頬のあたりをくっつけており、手前には佐久間の柔らかなピンクヘアと大きな瞳が写り込んでいる。

そして、19秒の動画は佐久間が手を伸ばして頭上から撮影。シャチが佐久間の後頭部におでこを押し当てる瞬間がとらえられている。

■佐久間大介の足の上でぐっすり眠る愛猫・ツナ

佐久間は続けて、「今度はこっちが動かんw」と別の動画を公開。グレーのスウェットパンツを履いた佐久間の足の上で、もう1匹の愛猫・ツナが手を伸ばして寝ており、佐久間が足を動かしてみても起きる気配はなく、ぐっすり眠っている。

SNSでは「かわいすぎる」「ほっこりする」「需要しかない」「癒し効果がすごい」「なんだこの幸せ空間は」といった声の他、珍しいアングルで撮影されているため、「推しをこの角度で見られるのって佐久間担くらい」「まつげ長い」「鼻高っ」「生え際かわいい」など、多くの反響が寄せられている。

■佐久間大介「絶対に俺に触りたいシャチと嫉妬して俺の上に乗るツナ」

■佐久間大介を“ベッド”にする愛猫たち