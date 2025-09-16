「物価高で食費が予算オーバー」「買ったものを使いきれず捨ててしまう」といったご家庭は多いのではないでしょうか。物価高でも、4人家族で週の食費を1万2千円で維持しているESSEフレンズエディターのかつらさんは、冷蔵庫収納を工夫することで食品ロスがゼロになったそう。食費がアップしやすい食欲の秋に向けて、野菜室を含む冷蔵庫収納のルールを3つご紹介します。

収納ケースはスケルトンで「見える化」

中身の見えない冷蔵庫収納を使っていた頃、賞味期限がきれていることに気がつかず、大量のハムや納豆をムダにしたことがありました。ニトリのスケルトン容器に収納を替えてからは、冷蔵庫をあけるたびになにがあるのか、自然にわかるように。

冷蔵庫の「見える化」で今ある食材を常に把握できるため、今では食材をムダにすることなく、すべて賞味期限内に使いきれています。

賞味期限の短い食材は「早使いゾーン」に収納

とくに賞味期限の短い厚揚げやカニカマなどは、「早使いゾーン」として、大きめの取り出しやすい容器に入れています。調理の際は「早使いゾーン」の食材から積極的に使うようにすることで「賞味期限がきれてしまった…」ということがなくなりました。

野菜室は色つきの仕きりと、見やすい平置きがカギ

野菜室に入れる食材は、重ねて収納せずすべて一目で分かるように平置きに。これだけで野菜が迷子になることなく、新鮮なうちに使いきれます。

とはいえ、野菜室に食材がたくさん入っていると、どうしても死角ができるもの。なのでわが家では、色つきのカゴを使い、カゴの色に合った野菜を収納します。ニンジンは赤のカゴ、ホウレンソウは緑のカゴといった具合です。野菜を使いきって空になったカゴは野菜室から出しておくので、「カゴが野菜室にある＝その色の野菜はまだ冷蔵庫にある」とわかります。

冷蔵庫を「見える化」したことで、食品ロスを防ぎ、節約にもつながりました。物価高の今だからこそ、予算を守るために冷蔵庫の整理を始めてみませんか。