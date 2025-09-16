物価高騰が止まらず、食費が家計を圧迫する日々が続く昨今。食費を抑えたいと献立にお悩みの方も多いでしょう。そんな方におすすめなのが、「ちくわ」を使ったレシピ。今回は、1人分54円でつくれる「ちくわののり塩から揚げ風」レシピを、料理研究家のまるみキッチンさん教えていただきました。

ちくわのここが最強！

主材料が魚のすり身なのでうま味が濃く、タンパク質が豊富で食べごたえたっぷり。具材としてはもちろん味出しとしても万能で、肉や魚の代わりに主菜にしたり、かさ増し食材として使ったりとアレンジが自在。どんな食材にもしっくりなじみ、毎日でも飽きずに楽しめます。

【写真】衣づけには「ポリ袋」を使用

使用したちくわはこちら

加熱をしなくても食べられる定番の生ちくわタイプ。主役として使うなら4人分で2袋、かさ増しや脇役使いなら1袋が目安。

大人も子どもも大好きな味。ちくわとは思えない満足感！

カリッと揚がった香ばしさとぷりぷり食感がたまらない！ お弁当やおつまみにもぴったり。1人分54円でできちゃいます。

●ちくわののり塩から揚げ風

【材料（4人分）】

ちくわ 10本（230g）

酒 小さじ1

顆粒鶏ガラスープの素 大さじ1／2

片栗粉 大さじ3

サラダ油 適量

レタス、青のり 各適量



【つくり方】

（1） ちくわは食べやすい大きさに切る。

（2） ポリ袋に（1）、酒、顆粒鶏ガラスープの素を入れてもみ込み、片栗粉を加えて全体にまぶす。

（3） フライパンにサラダ油を5mm深さまで入れて中火で熱し、（2）をこんがりと色づくまで揚げ焼きにする。レタスを敷いた器に盛り、青のりをふる。

［1人分154kcal］

【ポイント】

衣づけにはポリ袋を活用。空気を入れてふると均一にまぶせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 材料費の価格は税抜きで、編集部調べです。酒、みそなどの基本調味料や、片栗粉などの粉類、油脂類、添え物は価格に含みません。