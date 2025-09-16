1人分54円！「ちくわののり塩から揚げ風」レシピ。お弁当やおつまみにもぴったり
物価高騰が止まらず、食費が家計を圧迫する日々が続く昨今。食費を抑えたいと献立にお悩みの方も多いでしょう。そんな方におすすめなのが、「ちくわ」を使ったレシピ。今回は、1人分54円でつくれる「ちくわののり塩から揚げ風」レシピを、料理研究家のまるみキッチンさん教えていただきました。
ちくわのここが最強！
主材料が魚のすり身なのでうま味が濃く、タンパク質が豊富で食べごたえたっぷり。具材としてはもちろん味出しとしても万能で、肉や魚の代わりに主菜にしたり、かさ増し食材として使ったりとアレンジが自在。どんな食材にもしっくりなじみ、毎日でも飽きずに楽しめます。
使用したちくわはこちら
加熱をしなくても食べられる定番の生ちくわタイプ。主役として使うなら4人分で2袋、かさ増しや脇役使いなら1袋が目安。
大人も子どもも大好きな味。ちくわとは思えない満足感！
カリッと揚がった香ばしさとぷりぷり食感がたまらない！ お弁当やおつまみにもぴったり。1人分54円でできちゃいます。
●ちくわののり塩から揚げ風
【材料（4人分）】
ちくわ 10本（230g）
酒 小さじ1
顆粒鶏ガラスープの素 大さじ1／2
片栗粉 大さじ3
サラダ油 適量
レタス、青のり 各適量
【つくり方】
（1） ちくわは食べやすい大きさに切る。
（2） ポリ袋に（1）、酒、顆粒鶏ガラスープの素を入れてもみ込み、片栗粉を加えて全体にまぶす。
（3） フライパンにサラダ油を5mm深さまで入れて中火で熱し、（2）をこんがりと色づくまで揚げ焼きにする。レタスを敷いた器に盛り、青のりをふる。
［1人分154kcal］
【ポイント】
衣づけにはポリ袋を活用。空気を入れてふると均一にまぶせる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 材料費の価格は税抜きで、編集部調べです。酒、みそなどの基本調味料や、片栗粉などの粉類、油脂類、添え物は価格に含みません。