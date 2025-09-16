Image: Haika_Travel

旅行に行くとたくさん写真を撮影しますが、実はその大半が“撮ったきり”という調査結果もあるそう。

家族や仲間との大切な思い出なので、せっかくなら「Haikaトラベラーマップパズル」で素敵なアートにしてみてはいかがでしょうか？ 47都道府県の高品質地図パズルに写真をはめ込んでいくと、未訪問エリアも一目瞭然。自然と思い出を話す機会も増え、次の旅行計画も立てやすくなりそうです。

今なら先行セールでおトクになっていたので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。

「想いを飾る」"旅の思い出47枚でつくる" あなただけのトラベラーマップパズル 23,800円 【30個限定 6,000円OFF ＊A2サイズ】 machi-yaでチェック

日本地図が思い出で染まっていく

Image: Haika_Travel

スマホが普及して以降、撮った写真を現像して見る機会は減りましたよね。

思い出を振り返るだけならデジタル完結でも十分ですが、せっかくならアートにしてしまおうと生まれたのが47都道府県がピースに思い出の写真を組み込める「Haikaトラベラーマップパズル」です。

Image: Haika_Travel

写真可能は専用Webシステムで簡単に可能。1枚から注文可能なため、訪れた場所を少しずつ追加していく楽しみも味わえます。

Image: Haika_Travel

旅の記録がアートインテリアに変身し、日常の中で自然と思い出を振り返る機会が生まれそうですね。

大型サイズで写真も見やすく

Image: Haika_Travel

こだわりポイントは写真の見やすさを重視した大型サイズ展開。A2サイズ（420×594mm）とA1サイズ（594×841mm）の2種類が用意されています。

Image: Haika_Travel

小さな県でも写真が判別しやすく、モダンなデザインを維持しつつ各ピースの見やすさを両立。

Image: Haika_Travel

A2サイズにはだるま穴とバンポン（ソフトクッション）が付属し壁掛けにも対応。A1サイズは大きくて重いので、しっかりと壁へ固定するしてあげるとよいそうですよ。

Image: Haika_Travel

最後に「Haikaトラベラーマップパズル」はMade in Japanなのもポイント。高性能レーザーカットと木工職人とのタッグによって、細部まで妥協のない品質にこだわっているそうです。

ぜひスマホに眠った写真を素敵なアートで見える化して楽しんでみてください。

