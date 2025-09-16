スマホに眠った旅の思い出、ピースを埋めて素敵な日本地図アートにしませんか？
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
旅行に行くとたくさん写真を撮影しますが、実はその大半が“撮ったきり”という調査結果もあるそう。
家族や仲間との大切な思い出なので、せっかくなら「Haikaトラベラーマップパズル」で素敵なアートにしてみてはいかがでしょうか？ 47都道府県の高品質地図パズルに写真をはめ込んでいくと、未訪問エリアも一目瞭然。自然と思い出を話す機会も増え、次の旅行計画も立てやすくなりそうです。
今なら先行セールでおトクになっていたので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。
日本地図が思い出で染まっていく
スマホが普及して以降、撮った写真を現像して見る機会は減りましたよね。
思い出を振り返るだけならデジタル完結でも十分ですが、せっかくならアートにしてしまおうと生まれたのが47都道府県がピースに思い出の写真を組み込める「Haikaトラベラーマップパズル」です。
写真可能は専用Webシステムで簡単に可能。1枚から注文可能なため、訪れた場所を少しずつ追加していく楽しみも味わえます。
旅の記録がアートインテリアに変身し、日常の中で自然と思い出を振り返る機会が生まれそうですね。
大型サイズで写真も見やすく
こだわりポイントは写真の見やすさを重視した大型サイズ展開。A2サイズ（420×594mm）とA1サイズ（594×841mm）の2種類が用意されています。
小さな県でも写真が判別しやすく、モダンなデザインを維持しつつ各ピースの見やすさを両立。
A2サイズにはだるま穴とバンポン（ソフトクッション）が付属し壁掛けにも対応。A1サイズは大きくて重いので、しっかりと壁へ固定するしてあげるとよいそうですよ。
最後に「Haikaトラベラーマップパズル」はMade in Japanなのもポイント。高性能レーザーカットと木工職人とのタッグによって、細部まで妥協のない品質にこだわっているそうです。
ぜひスマホに眠った写真を素敵なアートで見える化して楽しんでみてください。
＞＞「想いを飾る」"旅の思い出47枚でつくる" あなただけのトラベラーマップパズル
Source: machi-ya