「電動猫じゃらし機」を猫ちゃん用のおもちゃと思っているのは人間だけなのかも…？斬新な猫じゃらし機の使い方をする猫ちゃんの姿が面白いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で13.7万再生を突破し、「でっけぇ声で笑っちゃった」「ヤバい…可愛すぎるw」といった声が集まっています。

【動画：猫が自動のおもちゃで遊んでいるかと思ったら…】

それ、猫じゃらし機だよ？

TikTokアカウント「mocha」に登場したのは、スコティッシュフォールドの茶白猫ちゃん。飼い主さんいわく、茶白猫ちゃんは「電動猫じゃらし機」の新たな使用方法を発明したといいます。

ある日、飼い主さんが猫ちゃんの様子を見ると、電動猫じゃらし機の隣でくつろいでいたそう。ただ、電動猫じゃらし機で遊んでいたのではなく、動いている猫じゃらしを顔に当てた状態でくつろいでいたのだそうです。

全く遊ぶ素振りは見せず、まるでマッサージ機かのように電動猫じゃらし機を使う猫ちゃん。もしかしたら、程よい力で揺れる猫じゃらしが気持ち良かったのかもしれませんね。使い方は完全に間違っていますが、とっても可愛らしいです。

同居猫から見ても異常な使い方…？

茶白猫ちゃんの独特な使用方法に驚いていたのは、どうやら飼い主さんだけではなかったそう。同居する妹猫ちゃんもその光景をジーっと凝視し、「え、何やってるにゃ…？」と怪訝な表情を浮かべていたといいます。

茶白猫ちゃんの電動猫じゃらし機の使い方を見て、この先妹猫ちゃんも同じ使い方をするようになるのか。飼い主さん宅で暮らす2人の猫ちゃんから、今後もますます目が離せません。

吾輩は猫だが、猫じゃらしで遊ぶつもりはない

アカウント内の投稿でも、猫じゃらし機の隣でくつろぐ茶白猫ちゃんの様子が確認できますが、相変わらず遊ぼうとする素振りはなし。猫じゃらし機が動いていても、横で寝そべったまま動こうとしない姿に笑わずにはいられません。

投稿は、TikTokにて1.4万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題となりました。あまりにも独特な電動猫じゃらし機の使用方法に、思わず爆笑したという方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「マッサージ機として使ってるw」「いやもう、じゃらしに遊ばれてるやんwww」「猫ちゃん天才」「そんな使い方は知らんかった」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mocha」では、電動猫じゃらし機で全く遊ぶ気のないだらけきった姿や妹猫ちゃんと遊ぶ様子なども投稿されています。

茶白猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mocha」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。