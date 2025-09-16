おかえり！

ビルの建て替え工事のため仮店舗で営業をしていたApple（アップル）銀座が再び、銀座3丁目のサヱグサビルに帰ってきます。そのため銀座8丁目の仮店舗は、9月22日をもって営業を終了するとのことです。約3年間、本当にお疲れさまでした！

新Apple銀座のオープンは9月？10月？

新しく生まれ変わるApple銀座の正式オープン日ですが、実はまだわかっていません。Apple公式サイトには、まもなくオープンとだけ書かれています。

仮店舗が9月22日までの営業となると、新しいApple銀座は最短で9月23日オープンもあり得なくはない気がしますが、実際どうなんだろう...。今週金曜日にはiPhone 17シリーズやiPhone Air、新型Apple Watch、AirPods Pro 3がいよいよ発売されるので、そちらも合わせて楽しみですね！

ちなみにエレガントなAppleロゴのオリジナル壁紙はこちらからダウンロードできますよ。Apple銀座の正式オープン日のアナウンスはそう遠くないはずなので、期待しながら続報を待つとしましょう。

