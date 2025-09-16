タレントのスザンヌ（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。11歳の長男や友人らと大阪・関西万博を楽しんだことを伝えた。

スザンヌは「やっと万博の日を迎えることができました」と書き出すと、万博会場内で鮮やかなブルーのワンピースを着こなしたショットをアップ。「なんかもう…それだけで感慨深い…9月の三連休の土曜日、もしかしたら史上最高の混雑とも言われて居ましたが、多くの先輩方の投稿＆アドバイスが、“何だかんだ楽しいよ！”という希望に溢れたものだったので 前日ホテル着いて希望を胸に眠りにつきました！」と当日までを振り返った。

自身の体力や息子、暑さ対策など、さまざまな懸念があったというが、「結果、めっちゃくちゃ楽しかった！！」とコメント。「でもゲート入った瞬間のワクワク高揚感と、パビリオンに入れた時の嬉しさ美しさ涼しさ。もっと知りたい！！を刺激してくれて、子どもたちのキラキラした表情が見れてよかったぁ！！」と満喫したことを明かした。

また「大屋根リングを一周出来たら万々歳って気持ちで行ったけど、EUとバングラデシュセネガルのパビリオンに入れて、コモンズでお買い物とビール！」「テックワールド！！見れて大大満足の万博でした」と食も展示も楽しんだことをつづった。

長男の後ろ姿の写真も公開し、最後に「夜までは足腰限界でいられなかったけど、それでもほんとーっっに行ってよかった 夜は大阪グルメとお酒も楽しめて 最高の三連休のはじまり！」と締めくくった。

この投稿に、フォロワーからは「ミャクミャクのカラーを洋服に取り入れててさすがスーちゃん」「ワンピ似合っててスザンヌさんめちゃ可愛い」「笑顔がめっちゃ素敵」「スザンヌさんとミャクミャク可愛すぎます」という声が寄せられている。