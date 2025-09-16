激しすぎるように思える猫の『おやすみの挨拶』が87万表示され、人気を呼んでいます。目撃した人たちからは同情の声とともに「声出して笑った」「苦しいwwwww」などのコメントが寄せられていますよ。

【写真：お父さんが猫に『おやすみ』を言いに近づいたら…】

1日の終わりの挨拶は？

X（旧Twitter）アカウント「MARCO 写真集『メイ先輩』」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのメイちゃんがお父さんにおやすみの挨拶をする様子。お父さんはメイちゃんが大好きとのことで、1日の終わりに「おやすみ」を言いたかったようですが…？

タンスの上にどっかりと座っていた、からだの大きなメイちゃん。お父さんがおやすみを言いに近づくと、挨拶代わりに繰り出したのは、なんと目にもとまらぬ速さの猫パンチだったとか！

おでこにクリーンヒット

手慣れた様子で右手を振りかぶり、お父さんのおでこにヒット！あまりの威力に、お父さんはおでこを押さえて痛がっていたそうです。その後お父さんはベッドに座り込み、しょんぼり…。おでこにはしっかりメイちゃんのおてての跡がついていたといいます。

お父さんに強烈なパンチを食らわせたメイちゃんはというと、なぜかカメラ目線でドヤ顔を披露。どうやらメイちゃんはそう簡単に挨拶させてもらえない猫ちゃんのようですね。

自由奔放なメイちゃん

実はメイちゃんがお父さんをパンチするのは、これが初めてではありません。自由奔放なメイちゃんは、仲良くしたくて顔を近づけるお父さんをいつもパンチしていたのだとか。もちろん、愛情表現のひとつですよね…？

力強さが魅力のメイちゃんでしたが、実は少し前に天国からお迎えが来て虹の橋を渡ってしまったそう。寂しいですが、MARCOさんが撮影したメイちゃんの可愛い姿や荒ぶる姿は写真集として発売されています。いつでもメイちゃんに会えますね。

お父さんに豪快なパンチをしたあとのメイちゃんを見たX民からは「めいちゃんのどや顔！いいわ～」「メイちゃん妙に凛々しい」などのコメントが寄せられています。どこか誇らしげなメイちゃんの表情がたまりませんね。

Xアカウント「MARCO 写真集『メイ先輩』」では、メイちゃんの勇ましい様子をはじめ、おうちにいる他の猫ちゃんたちがすくすく成長している様子も見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「MARCO 写真集『メイ先輩』」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。