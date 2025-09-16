¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ì±¡¦Î©·û¤Ç¶¨µÄÂÎ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¹ç°Õ¡¡³ÆÅÞ¤Ë¤â»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦Î©·ûÎ¾ÅÞ¤Ç¶¨µÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°Â½»»á¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢½¢Ç¤¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡°Â½»½ß ´´»öÄ¹
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡ÊµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Î¡Ë¶¨µÄÂÎ¤ò¤Þ¤ººî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¼¤Ò³ÆÅÞ¤Ë¤â»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤¬Äó°Æ¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦Î©·ûÌ±¼çÎ¾ÅÞ¤Ç¶¨µÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Ë¶¨µÄÂÎ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Â½»»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤È¤â²ñÃÌ¤·¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö3ÅÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨µÄÂÎ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸øÊ¿¤ÊµëÉÕ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶âÍ»»ñ»º¤äÉÔÆ°»º¤ÎÀµ³Î¤ÊÇÄ°®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè·î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°Â½»»á¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿¹»³»á¤âÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡ÖÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ç¯Æâ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£