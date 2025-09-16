¶Ã°Û¤Î19ºÐ¡¦Íî¹ç¹¸¤¬ÃË»Ò800mÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤ËÄ©Àï¡¡¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¡ÚÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Û
Íî¹ç¹¸¡Ê19¡¢¶ðÂç1Ç¯¡Ë¤¬¹â¹»Â´¶È1Ç¯ÌÜ¤ÇÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Íî¹ç¤ÏºòÇ¯¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤éÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò800£í¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï1Ê¬44ÉÃ80¤ÈÆüËÜ¿Í½é¤Î1Ê¬45ÉÃÀÚ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï°ìºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£º£µ¨¤â3Âç²ñ¤Ç1Ê¬45ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï2Ï¢¾¡¡£°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¤ò·è¤á¤¿¡£É¬¤º¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¶á¤¤¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃË»Ò800£í¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼¢²ì³Ø±à¹â¡¦Âç²Ïµü´ÆÆÄ¤ËÍî¹ç¤Î¹â¹»»þÂå¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
¹â¹»2Ç¯»þ¤«¤éËÜµ¤¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿
ÃË»Ò800£í¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£
23Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ï1Ê¬45ÉÃ75¡£14Ç¯¤ËÀî¸µ¾©¡Ê32¡¢¥¹¥º¥¡Ë¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¸»Íµµ®¡Ê25¡¢£Î£Ô£Î¡Ë¤¬½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤À¤¬¡¢À¤³¦µÏ¿¤È¤Ï4ÉÃ64º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¡¢11Ç¯¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Î²£ÅÄ¿¿¿Í¤¬ºÇ¸å¡Ê¸ÞÎØ¤Ï12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¤Î²£ÅÄ¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤ÎÀî¸µ¤¬½Ð¾ì¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍî¹ç¤ÈÂç²Ï´ÆÆÄ¤ÏËÜµ¤¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¹â¹»À¸Í¥¾¡¤ò¡¢¤½¤ì¤â1Ê¬45ÉÃ82¤Î¹â¹»¿·¤ÇÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¹ç¤Î²ù¤·¤¬¤êÊý¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·î¤ÎÀÅ²¬¹ñºÝ¤Ç¡¢1Ê¬46ÉÃ54¤Î¹â¹»¿·¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²Ï´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¹â¹»2Ç¯»þ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2Ç¯¤Î»¥ËÚ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë1Ê¬47ÉÃ92¡ÊÅö»þ¹â¹»ÎòÂå3°Ì¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤«Íî¹ç¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤¬1Ê¬44ÉÃ70¤Ç¤¹¡£20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Áª¼ê¤¬3ÉÃ½Ì¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤é1Ç¯¤Ç3ÉÃ½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤ä¤í¡¢¤È¡£¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¤¬ÆÃÊÌ±ó¤¤Â¸ºß¤È»×¤ï¤º¡¢Èà¤é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¼þ°Ï¤«¤é¤Ï8³äÊýÌµÍý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÌµÍý¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ØÆ³¤ÎÃæ¤ÇÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿Íî¹ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Íî¹ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¹»Æâ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë²¼¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌîµåÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¡¢Íî¹ç¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¾è¸ú²Ì¤¬¼¢²ì³Ø±àÆâ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç²Ï´ÆÆÄ¤Ï¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÞÎØÄ©Àï¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁª¹Í²ñ¤Ê¤É¤ò¾è¤ê¤¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿Á°È¾¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹
Íî¹ç¤ÎÌÜÉ¸°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Á°È¾400£í¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢F.¥à¥Æ¥£¥¢¥Ë¡Ê18¡¢»³Íü³Ø±¡¹â¡Ë¤¬¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íî¹ç¤Î400£íÄÌ²á¤Ï51ÉÃ38¡ÊÆüËÜÎ¦Ï¢·×Â¬¡Ë¤ÈÂ®¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éÁ°È¾¤òÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°ÆüËÜµÏ¿¤Î1Ê¬45ÉÃ75¤òÀî¸µ¤¬½Ð¤·¤¿»þ¤Î400£íÄÌ²á¤Ï52ÉÃ2¡ÊÉ®¼Ô·×Â¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¹ç¤Ï1Ê¬47ÉÃ92¤À¤Ã¤¿°ìºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â52ÉÃ83¡ÊÎ¦Ï¢·×Â¬¡Ë¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²Ï´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1Ç¯»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡Ê¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0.02ÉÃº¹¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£1Ç¯»þ¤ÎÍî¹ç¤Ï6·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¶áµ¦Í½Áª¤Ë¡¢1Ê¬50ÉÃ19¤Î¹â¹»1Ç¯ºÇ¹âµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¡×¤ÈÍî¹ç¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£Âç²Ï´ÆÆÄ¤Ï¼ïÌÜ¤ò1500£í¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íî¹ç¤Ï¡Ö800£í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¸å¤í¤ËÉÕ¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÍî¹ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1¼þÌÜ¤ò52¡Á53ÉÃ¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÂç²Ï´ÆÆÄ¡Ë¤È2¿Í¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò1Ç¯»þ10·î¤Î¹ñÂÎ¤Ç¼Â¹Ô¤·¡¢1¼þÌÜ¤ò52ÉÃÂæ¤ÇÆÈÁö¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï2¼þÌÜ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ1Ê¬56ÉÃ67¤Î8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢1¼þÌÜ¤ÎÍî¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£¡ÖÍî¹ç¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢¡ØËÍ¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤³¤«¤é1¼þÌÜ¤ò52¡Á53ÉÃÂæ¤ÇÆþ¤ë¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢2¼þÌÜ¤òÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÊÂç²Ï´ÆÆÄ¡Ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ÏÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2Ç¯»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¸å¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¼¢²ì³Ø±à¹â¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òÁÀ¤¦Íî¹ç¤¬½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²¼ÂÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ´´¤Î¤Ö¤ì¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ë
¤·¤«¤·1¡Á2Ç¯»þ¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç800£í¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç±ØÅÁ¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë150£í¤«¤é200£í¤òÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç²Ï´ÆÆÄ¡£¤½¤ì¤ò2¡Á3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼·Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È·Ï¤ÎÎý½¬¡×¤â¼è¤êÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÂ¾¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áª¼ê¤Ï¥¸¥ç¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¹ç¤À¤±½µ¤Ë5Æü¡¢¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥¸¥ç¥°¤äÆ°¤¤Å¤¯¤ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤Ê¤É¤ÎÊä¶¯¥á¥Ë¥å¡¼¤â²¼ÂÌ¤ò¼êÂ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£
¡Ö¤«¤ì¤³¤ì8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ´´¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ò¥¶¤«¤é²¼¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£1ËÜ²¼ÂÌ¤È2ËÜ²¼ÂÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ª¹Ã¹ü¤«¤é¹üÈ×¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ëÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¹ç¤ÏÈ´·²¤Ë¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Áö¤êÊý¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£±Ç¯À¸¤Îº¢¤Ï¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÏÓ¤òÊú¤¨¹þ¤à¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢Éâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾åÊý¸þ¤ËÄ·¤Ö¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ç¡ËÉ¬»à¤Ê´¶¤¸¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ´´¤¬¤Ö¤ì¤º¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÁö¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Âç²Ï´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍî¹ç¤ÎÁö¤ê¤Ï¡È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤¿´¶¡É¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Îº¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
²áµî¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢1Ê¬44ÉÃÂæ¸åÈ¾¤«¤é1Ê¬46ÉÃÂæ¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ½Áª¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤è¤ê¤â¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¼«¸ÊµÏ¿¤¬1Ê¬46ÉÃÂæ¤Ç¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ²á¤¹¤ëÀï¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ¾Íµ¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÇÍî¹ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ç1Ê¬44ÉÃÂæ¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬À¤³¦Î¦¾åÍ½Áª¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍî¹ç¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃË»Ò800£í¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤Ç¤¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤Ï²áµî¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£Íî¹ç¤¬Í½ÁªÄÌ²á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÁö¤ê¡É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
