東京都東大和市は、市内の対象店でふるさと納税と返礼品の受け取りが同時にできるシステムを導入したと発表した。

これまでは「通販型」のふるさと納税が主流だったが、市は「地域の特性を密着して感じてもらえる」とＰＲしている。

「現地決済型」と呼ばれるふるさと納税で、ロケトク社（渋谷区）が開発した専用アプリ「ロケふる」を使用する。対象店のレジでＱＲコードを読み取り、返礼品に応じた寄付額をクレジットカードで支払い、完了する。寄付額の最大３割が返礼品額になる。

市によると、行政の運営コスト削減にもつながることから、現地決済型を導入する自治体は増えているが、寄付額に応じた返礼品として電子クーポンを受け取り、そのクーポンで支払うケースが多い。「ロケふる」はクーポンが必要ないのがメリットだ。

１０日現在、対象店舗はパン店や飲食店など４店で、市では今後、店舗数を拡大する予定。東大和市民は利用できない。市の担当者は「ふるさと納税はネット通販のような感覚で現地に足を運ばずに寄付先を選ぶケースが多いが、今回の取り組みで東大和市の魅力を直接伝え、地域事業者の活性化につなげたい」としている。