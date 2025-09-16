広島、楽天でプレーした正隨優弥氏（２９）が１２日、インスタグラムを更新。現役引退から２年で体重を２２キロ減らし、ボディビル大会に出場したことを明かした。

正隨氏は「ＦＷＪ２０２５広島に参加」と、大会でポージングしている写真を投稿。「やっぱり競技は難しい！いい経験やったし、なんでもやってみないとわからんね！」と綴った。

正隨氏は大阪桐蔭で主砲として全国制覇を経験。亜大を経て１８年ドラフト６位で広島入り。通算２２試合の出場で２本塁打をマークした。２２年の現役ドラフトで楽天に移籍し、２３年オフに戦力外通告を受けて退団した。プライベートでは昨年、結婚したことも報告している。

引退後は２４年に阪神タイガース Ｗｏｍｅｎのコーチに就任。スポーツメンタルトレーナーの資格取得、オンライン野球指導塾を行うなど、幅広く活動している。

大会出場を経て、「今回トレーニングはもちろん、減量をして感じたことやメンタル面などこじんてきに感じたことが多かったので色々発信していきます」と記述。「１０月に宅建の試験もチャレンジする予定なので応援よろしくお願いします」とつづった。

鍛え抜かれた肉体に、フォロワーからは「凄い」「腹筋すごすぎ 板チョコです」「筋肉触りたい」などの声が寄せられている。