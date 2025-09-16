潮田玲子、娘顔出し2ショット公開 BE:FIRSTライブT着て“推し活”報告「控えめに言って最高」
【モデルプレス＝2025/09/16】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が9月15日、自身のInstagramを更新。音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」（9月13日ほか、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催）で撮影した娘との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】潮田玲子、娘顔出しフェス満喫ショット
潮田は「週末は母と娘と親子3世代でROCK IN JAPAN FESに初参戦してきました」とフェス参戦を報告し、「控えめに言って最高 楽しすぎたぁ〜」と興奮を表現。「＃楽しすぎた＃親子3世代＃推し活＃推しが多くて忙しい」などのハッシュタグを添えて、7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブTシャツを着た親子ショットなどを投稿している。
この投稿に、ファンからは「親子3世代素敵」「微笑ましい」「楽しそう」「娘さん可愛い」「家族愛を感じる」「仲良し親子」といった声が上がっている。
潮田は2012年に元プロサッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
