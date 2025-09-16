¶¯É÷¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤òÁÛÄê¡¡¶âÂô»Ô¤Ç¾ÃËÉ·±Îý¡¡½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Î±ä¾ÆËÉ»ß¤Î¼ê½ç³ÎÇ§
Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¶¯É÷»þ¤Ë±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¾ÃËÉ·±Îý¤¬16Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç ¼Ó²Ö µ¼Ô¡§
¡Öº£¡¢Êü¿å·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µ¡¢¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÊü¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢´¥Áç¤·²Ð»ö¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ËÈ÷¤¨¡¢¶âÂô»Ô¤Î¶âÀÐ¾ÃËÉ½ð¤¬ËèÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¯É÷»þ¤ËÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¿å¤òÁ÷¤ê¡¢Êü¿å½Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÊü¿å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀÐ¾ÃËÉ½ð¡¦»³ËÜ ÆÆ»Ë ¾ÃËÉ»ÊÎá¡§
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ÂÁ´°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·±Îý¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÉÆâ¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÃËÉ¥Ûー¥¹¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ëº¤Æñ¤òÈ¼¤¦ÆÃÊÌ¾ÃËÉÂÐºö¶è°è¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶âÀÐ¾ÃËÉ½ð¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â·±Îý¤ò·ÑÂ³¤·¡¢²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£