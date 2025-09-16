1点投入 → 即オシャレ！【大人のハニーズ】40・50代の秋見え♡「フェザーアイテム」

秋のオシャレをいち早く取り入れたいなら、素材感に注目を。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】では、1点投入するだけで華やかな秋の着こなしが楽しめる、ふわふわのフェザーアイテムが登場しています。遊び心がありつつも上品さを兼ね備えた、秋見えを叶える「フェザーアイテム」。コーデをアップデートさせたい40・50代は必見です。

レイヤードに使いやすいフェザーベスト

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\3,980（税込）

ラメ糸入りの起毛素材が目を引くフェザーベスト。羽毛を思わせる毛足の長さで、コーデを一気にラグジュアリーな雰囲気に見せてくれそうです。トレンド感たっぷりですが、デザインはあくまでシンプル。カットソーでもブラウスでも、ノースリーブでも長袖でも、インナーを選ばずに合わせやすそうです。さっそく半袖Tシャツの上にレイヤードして、秋っぽコーデを楽しんでみては。

いつものコーデに合わせるだけで秋見え

ラグジュアリームードを普段着に取り入れるスタイリングは、今注目のおしゃれテク。いつものコーデにフェザーベストを合わせるだけで、今季らしい雰囲気にアップデートできるかも。さらに、ベストはもうひとつのトレンドであるプレッピースタイルにもマストハブ。1点投入で秋見えを狙っているなら、今すぐゲットするべきかも。

すっきりシルエットのフェザースカートでスタイルアップ

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\5,980（税込）

「ふわふわした素材のスカートは、下半身が膨張して見えてしまうかも……」GLACIER lussoのフェザースカートなら、細身のナローシルエットのおかげでそんな懸念を払拭してくれるはず。フェザースカートのおしゃれな素材感はそのままに、スタイルアップも狙えそうです。起毛感のある素材のおかげで、ボディラインを拾いにくいのも魅力的。

上下をフェザーアイテムで揃えても◎

同色のフェザーベストとスカートを合わせて、今年らしいセットアップコーデに。すらりと縦長シルエットを演出して、モードなスタイリングが完成します。暑い時季はキャミソールやノースリーブをインナーに選んで、ノースリーブワンピ風に着こなしてもよさそう。秋本番になったら、シンプルなニットやブラウスできれいめにまとめたり、トップスをスウェットに変えてテイストMIXコーデもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N