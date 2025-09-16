2¼ïÎà¤Î¾å¼Á¥ì¥¶¡¼¡ªMUNEKAWA¡ÖBrass(¥Ö¥é¥¹)¡×
MUNEKAWA¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¡ÖBrass(¥Ö¥é¥¹)¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
MUNEKAWA¡ÖBrass(¥Ö¥é¥¹)¡×
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÉÊÌ¾¡§¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¡ÈBrass¡É
¡Ò¥Þ¥ì¥ó¥Þ¥¿¥¤¥×¡Ó
É½ÃÏ¡¡¡§¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·µí³×(¥Þ¥ì¥ó¥Þ)¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢
Î¢ÃÏ¡¡¡§¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·µí³×(¥Ö¥Ã¥Æ¡¼¥í)¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¡Ò¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¥¿¥¤¥×¡Ó
É½ÃÏ¡¡¡§¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·µí³×(¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼)¡¿¥¤¥®¥ê¥¹
Î¢ÃÏ¡¡¡§¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·µí³×(¥Ö¥Ã¥Æ¡¼¥í)¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡§
¡ü¥Þ¥ì¥ó¥Þ¥¿¥¤¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¥¿¥¤¥×¡§29,700±ß(ÀÇ¹þ)
MUNEKAWA¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¡ÖBrass(¥Ö¥é¥¹)¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·µí³×¡Ö¥Þ¥ì¥ó¥Þ¡×¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ÖThomas Ware & Sons¡×¼ÒÀ½¤Î¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¡¢2¼ïÎà¤Î³×¤ò»ÈÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¿¿ï«Ìµ¹¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¡ÖBrass¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¡ÖBrass¡×¤Ï¡¢MUNEKAWA¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½ã¿è¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Ù¥ë¥È¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼À½¤¬Â¿¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¡¢Ìµ¹¤¤Î¿¿ï«¤òºÎÍÑ¡£
³×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤é¤¯´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
2¼ïÎà¤Î³×ÁÇºà(¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¡¦¥Þ¥ì¥ó¥Þ)¤È¡¢ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÈÎÇä¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Õ
(1) ¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¤È¥Þ¥ì¥ó¥Þ¡¢2¼ïÎà¤Î¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ
¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ó¥Ê¡¼¡ÖThomas Ware & Sons¡×¼ÒÀ½¡£
¾åÉÊ¤Ê¼Á´¶¤È¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë°¦¹¥²È¤ò»ý¤ÄÅÁÅýÅª¤Ê³×ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ª¥¤¥ë¥ì¥¶¡¼¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ì¥ó¥Þ¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¡£
»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢ÂÎ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥É¥ë¥ì¥¶¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¥Þ¥ì¥ó¥Þ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
(2) ¿¿ï«Ìµ¹¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬À¸¤à¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ÎÌ£¤ï¤¤
À½ÉÊÌ¾¡ÖBrass¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿ï«(Brass)¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£
»È¤¤»Ï¤á¤Ï¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë²«¶â¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¿§¹ç¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³×¤ÈÆ±¤¸¤¯·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìËÜ¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿ï«Ìµ¹¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë
(3) ÂÎ·¿¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¥Ù¥ë¥È¤ÏÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¼ïÎà¤ÎÄ¹¤µ¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡×¤È¡¢ÂçÊÁ¤ÊÊý¤ä¸ü¼ê¤Î°áÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡Ö¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡¡¡§¡Á95cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡§95¡Á110cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
(4) ¿Äºà¤Ë¤âËÜ³×¤ò»ÈÍÑ
¥Ù¥ë¥ÈÆâÉô¤Î¿Äºà¤Ë¤âËÜ³×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤ÈÄ¥¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ù¥ë¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
»È¤¤¹þ¤ó¤Ç³×¤¬ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Á·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¿Äºà¤Ë¤âËÜ³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¥ë¥È¤ÎÄ¹¤µÄ´Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Brass¤Ï¡¢Î¢Â¦¤¬¥Í¥¸¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÄ¹¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤´¼«Âð¤ÇÄ´À°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÍÑ¤Î´ï¶ñ¤ÈÀâÌÀ½ñ¤òÆ±º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇºÎÀ£¡¦¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸»þ¤Ë¥µ¥¤¥º¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥«¥Ã¥È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 2¼ïÎà¤Î¾å¼Á¥ì¥¶¡¼¡ªMUNEKAWA¡ÖBrass(¥Ö¥é¥¹)¡× appeared first on Dtimes.