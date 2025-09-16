◆米大リーグ ドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

地区Ｖマジック「１」としていたフィリーズが、ドジャース３連戦初戦で延長にもつれ込む接戦を制し、今季一番乗りでナ・リーグ東地区２連覇を飾った。試合後には歓喜のシャンパンファイトを実施。取材に応じたハーパーは激戦を終え、「まさに序盤から最後まで殴り合いのような試合だった。向こうも本当に強いチームだから、彼らが打てば我々も打ち、彼らが反撃すれば我々も反撃した。非常に良い野球ができたと思う。ありがとう」と目を細めた。

この日は初回１死に、シュワバーの３戦連発５３号で幸先よく先制すると、一時は逆転を許したが、７回には一挙３得点で再逆転。その後、再び追いつかれると、４―４の８回にはハーパーが右中間への２７号ソロ。９回にはパヘスの同点ソロを被弾して延長戦にもつれ込んだが、延長１０回にはリアルミュートの右犠飛で勝ち越しに成功し、これが決勝点となった。

すでにポストシーズン進出を決定していたフィ軍は、この日の勝利で９０勝６１敗。球団としては、１３年ぶりに制覇した２４年に続き１３度目の地区優勝となった。歓喜のシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。ハーパーは「俺たちは本当に良いチームだと思う。今、すごく良い野球ができていると思うし、このままこれを続けていかなければならない。俺たちにはもっと大きな目標があるし、心の中に勝利とポストシーズンの深いところまで進出したいというビジョンを抱いている。１０月を越え、１１月に入るまで戦うことを望んでいる」と先を見据えた。