「エジソンママ」は、妊活中＆マタニティ、授乳期に必要な栄養素を摂取できる、国産ケールを100％使用した抹茶風味の甘くてのみやすいプロテイン「ケールプロテイン ピュアルン」2種を2025年9月18日に新発売します。

エジソンママ「ケールプロテイン ピュアルン」2種

「エジソンママ」は、妊活中＆マタニティ、授乳期に必要な栄養素を摂取できる、国産ケールを100％使用した抹茶風味の甘くてのみやすいプロテイン「ケールプロテイン ピュアルン」2種を2025年9月18日に新発売。

★マタニティフード認定とは

マタニティフード認定とは、妊娠中や授乳期の女性が安心して食べられる食品であることを示す認定制度です。

この認定は、一般社団法人日本マタニティフード協会が運営しており、妊娠期に必要な栄養バランスや原材料に配慮し、母体と赤ちゃんに優しい成分を使用している食品に与えられます。

マタニティフード認定

■商品の特徴

〈ポイント1：時期に合わせて必要な栄養素を摂取〉

種類は妊活中＆マタニティ、産後ママの全部で2種類。

それぞれの時期に必要な栄養素を摂取できるように配合しています。

〇マタニティ

母体や胎児への栄養補給に特化したプロテイン。

妊活中、妊娠初期に特に必要と言われる葉酸や鉄などの栄養素を1日1杯(10g)目安で摂取できます。

妊娠期に推奨される栄養素等摂取量に占める割合

母体・胎児への栄養補給に

〇産後

産後の健康維持や授乳による栄養不足に。

産後に特に必要と言われるたんぱく質や鉄などの栄養素をはじめ、1日1杯(10g)目安で15種の栄養を摂取できます。

授乳期に推奨される栄養素等摂取量に占める割合

産後や授乳による栄養不足に

〈ポイント2：国産ケール100％使用〉

ブロッコリーやキャベツの原種で、栄養豊富なスーパーフード国産ケールを100％使用。

β-カロテンをはじめビタミン、ミネラル、ポリフェノールや食物繊維など、現代人に不足しがちな栄養素が含まれています。

本商品には、共同開発した「まず〜い、もう一杯！」でおなじみのキューサイの国内農場で種から農薬や化学肥料を一切使わず栽培し、周辺からの飛散農薬も厳重にチェックされたケールを使用しています。

国産ケール100％使用

〈ポイント3：いつもの食事にプラス 甘くてのみやすいから毎日続けられる〉

飲みやすい抹茶風味

1回10gを水または牛乳に溶かし、よく混ぜたら完成。

味は抹茶風味で水でも甘くて飲みやすく、簡単に栄養補給できます。

いつもの食事にプラスすることで妊娠期や授乳期に推奨される栄養素も気軽にとりやすいです。

また、ノンカフェイン設計なので、カフェインに敏感な方や妊娠中、授乳中の方など様々な方に重宝します。

●キューサイ株式会社

キューサイ株式会社ロゴ

ケール青汁をはじめとしたヘルスケア商品やスキンケア商品でカラダ本来のチカラを高め、カラダもココロもすこやかで、前向きに年を重ねられる世の中の実現を目指すウェルエイジングカンパニー。

■商品情報

パッケージ

商品名 ： ケールプロテイン ピュアルン

種類 ： マタニティ

メーカー希望小売価格： 3,780円(税込)

内容量 ： 200g

賞味期限 ： 1年半

アレルゲン28品目 ： 大豆

パッケージ

商品名 ： ケールプロテイン ピュアルン

種類 ： 産後ママ

メーカー希望小売価格： 3,780円(税込)

内容量 ： 200g

賞味期限 ： 1年半

アレルゲン28品目 ： 乳・さけ・大豆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産ケール100％使用！エジソンママ「ケールプロテイン ピュアルン」2種 appeared first on Dtimes.