¡Ö¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¡×µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¤¬ÂåÂÇ¤Ç·ë²Ì»Ä¤¹ºäËÜÍ¦¿Í¤«¤éÆÀ¤¿»É·ã¡Öº£Ç¯¤Ï1·³¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¡×
µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¡¢ÂåÂÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÌîÁª¼ê¤Ïº£µ¨29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.187¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤Ç¤¹¡£6·î¤Ë±¦¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±ÉÔÁ´¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤â¡¢8·î22Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£1·³¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿ÀõÌîÁª¼ê¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤Î1·³´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï1·³¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö(1·³¤Ë)¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¥Ò¥Ã¥È¤â²¿ËÜ¤«ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·³¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤âÂ¿¤¯·Ð¸³¡£¡Ö1·³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬ÂåÂÇ¤ÇËè»î¹ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
「もう少し工夫して打席に立てたのではないかという反省点もありました」と1軍での代打起用を振り返った清野選手。「自分も1打席を大事にして(いきたい)」と、坂本選手から得た良い刺激を自身の成長につなげます。