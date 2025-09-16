48ºÐ¡¦°ì¿§¼Ó±Ñ¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÃå¤³¤Ê¤·2¿Í¤Î°¦Ì¼¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¥â¥Ç¥ë¡ÖÇú¾Ð¤ò¤³¤é¤¨¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ì¿§¼Ó±Ñ¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤¬»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹½÷¤È¼¡½÷¡¡in CHANEL¡×¤Èµ¤·¡¢22ºÐ¡¦Ä¹½÷¤ÎÃèÏÂ¡Ê¤½¤é¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢21ºÐ¡¦¼¡½÷¡¦¸÷ÏÂ¡Ê¤¢¤í¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGINZA¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹2¿Í¤¬ºÜ¤ë»¨»ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¼¡½÷¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¤ª±î¥¥ã¥é¡¡¥Ð¥ì¥¨¤ÎÈ¯É½²ñ¤Î»þ¤Ï°áÁõ¤¬·ù¤Ç¡¡¼Ì¿¿¤¹¤é»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡ÖÇú¾Ð¤ò¤³¤é¤¨¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ì¿§¤Ï02Ç¯¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤Î¥µ¡¼¥Õ¥§¥óÃÒ»á¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢04Ç¯7·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¡¢06Ç¯10·î¤ËÂè3»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤ÏÍÕ»³¤ÈÊÆ¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£