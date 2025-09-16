¡ÚÃæÆü¡Û¾¾ÍÕµ®ÂçËõ¾Ã ¡¡Á°Æüºå¿ÀÀï¤Ç 4²ó5Èï°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¤Ç11ÇÔÌÜ¡¡6·î29Æü¤Î¹ÅçÀï°Ê¹ß¤«¤é7Ï¢ÇÔ
NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï¡¢16Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÃæÆü¤Ï¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó23»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡11ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.72¡£Á°Æü15Æü¤Ëºå¿À¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È½é²ó¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÈÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø37¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É4²ó¤ò¤Ê¤²¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢4¼ºÅÀ¤È¤·11ÇÔÌÜ¡£6·î22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë7Ï¢ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£