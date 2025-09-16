¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤Ç°ìÀÆÊäÆ³¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¡¡·Ù»ëÄ£
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬°ìÀÆÊäÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¡¢¿·³Ø´ü¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸Èó¹Ô¤ËÁö¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀè½µËö¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¼þÊÕ¤Ç°ìÀÆÊäÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢12ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷24¿Í¤¬ÊäÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÆ³¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¤ÏÅçº¬¸©¤ä»³¸ý¸©¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Îã¤ä¡¢Ìô¤ò²á¾êÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×ÌÜÅª¤Ç¡¢¤»¤»ß¤áÌô60¾û¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡´±¤¬ÊäÆ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢12ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°Â°×¤Ë¥È¡¼²£¤ËË¬¤ì¡¢ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£