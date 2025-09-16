マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が15日放送のNHK「MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」（後9・30）に出演。失敗を糧として気付いた哲学を語った。

今回は、ロックシンガーの矢沢永吉と約20年ぶりの対談が実現。「俺たちの失敗」というテーマで語り合った。

日米で野球殿堂入りしたイチロー氏は、これまでの失敗から得た哲学として「プレー後の態度は凄く大事にしてるんです」と明かす。

「スポーツというものがそもそも人格を形成するものでもあるんですけど、同時に人格をさらけ出すものでもあると思うんです。それは野球への敬意、チームメイト、相手、ファン、審判への敬意」とし「例えば試合を決めるヒットを打ったら、その後の自分の態度って必ず相手が見ているので。感情に任せて自分が喜びを爆発させたり…もちろん喜んでいいんですけど、それは“理性でコントロールしろよ”って常に自分に言い聞かせていたのが染みついていて、それが現在に至る」と深く語った。

これを聞いた矢沢は「だからイチローさんってカッコいいんじゃないんですか？それをみんな知っている、みんな知ってますよ」と感心した様子だった。