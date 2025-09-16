韓国デビュー決定の&TEAM、フォトブック発売決定「ここまでナチュラルな&TEAMはなかなか見られないかも！」
9人組グローバルグループ・&TEAM（K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が、22日発売のファッション誌『CanCam』11月号特別版（小学館）の表紙を飾る。また、同誌の新形態『CanCam Meets』の第1弾として、&TEAMのフォトブックを発売することも発表された。
【写真】さわやかすぎる…洗濯物を抱えて笑顔のNICHOLAS＆MAKI
表紙には、9人がぎゅっと密着したカットを採用。メンバー全員に見つめられているみたいで、心拍数が急上昇するような仕上がりに。美しすぎる顔立ちをじっくり堪能できるほか、絆の強さにぐっとくるスペシャルな表紙となっている。
誌面でも計13ページの大ボリューム特集を組む。撮影テーマは「おうちをのぞいてみたら…」。JO×HARUA、NICHOLAS×MAKI、EJ×FUMA×TAKI、K×YUMAのユニットに分かれ、プライベート感がたまらないカットをたっぷりと撮り下ろした。たとえばNICHOLAS×MAKIの撮影コンセプトは「Laundry Time」。笑顔がまぶしい2人が、仲良く洗濯物を抱えた姿を捉えている。
実際に共同生活をしている&TEAM。NICHOLASは「ずっと一緒に生活しているから、もう家族のような存在になっています。そばにいることに慣れたというか、自然になりましたし、だからこそ、バラエティ番組やコンテンツで、自分たちも作らないで楽しめるのが最高です！」とコメント。「宿舎では何担当？」「一緒に暮らすときのマイルールは？」「普段のルームウエアは？」など、メンバーの普段の姿を知ることができる質問にも赤裸々に答えている。
&TEAM は、10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』で韓国デビューを果たす。Kは「韓国という舞台で僕たちの力を証明するときが来ました。これからいろんな姿をお見せできると思うので、楽しみにしてほしいです」と期待を高め、EJは「今回韓国デビューという大きな挑戦をするけど、大きな夢をかなえる新たな一歩でもあるので、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の方も温かい目で見守ってください」と呼びかけ。MAKIは「『ついに来たか！』という感じ。本格的に海外でも活動できるグループになったと思えたし楽しみです」と喜びをかみしめた。
特集の後半には、3年間でメンバー同士の印象がどう変化したかをあらためて調査したメンバー相関図も掲載。EJにとって「センスの塊！よくおいしいごはんを買ってくれる」のはK。そんなKにとって「かわちい赤ちゃん」なのは誰なのか。「世界一優しい妖精」「パーフェクトマッスル」「ツンデレ猫」など、仲良しなメンバー同士ならではの独特すぎるワードセンスとわちゃわちゃ感が見どころとなる。
今号は「爆イケ▼&TEAM×CanCam Special“スケスケ”ステッカー（※▼＝ハート）」が付く。集合カットのほか、9人それぞれのクールなキメ顔、多彩な表情＆ポーズを楽しめる全身カットがクリアステッカーになっている。
さらに、フォトムック「CanCam Meets『&TEAM』」が、11月18日に発売されることも決定。今旬の人を彼氏・彼女感たっぷりに、1冊まるごとすべて撮り下ろしで届ける新形態のビジュアルマガジン『CanCam Meets』も始動する。第1弾となる&TEAMは「もしも&TEAMが私たちと同じ世界線にいたら…」をテーマに「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーション満載で送る。「ここまでナチュラルな&TEAMはなかなか見られないかも！」とメンバーたちも太鼓判を押す、新鮮な表情を詰め込んだ。
表紙は通常版、HMV限定版、楽天ブックス限定版の3バージョン。それぞれに綴じ込み付録ツヤツヤビジュアルカードが付く。HMV限定版にはメンバー一人ひとりのランダム手つなぎカード（全9種）、楽天ブックス限定版はメンバー全員が集合したポストカード付きとなる。
