¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹»ö·ï¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ä¥´¥´¥¹¥Þ¤Ç¾×·â¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡£±£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ëÌÌ¡¹¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¡¢²ÃÆ£¾¡¿®»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼»ö·ï¡×¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¡£ÎÓË§Àµ»á¤â½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÎ©¸õÊä¼Ô¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤â½ÐÇÏÍ½Äê¤Ç¡¢¾®Àô»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¸µºâÌ³Âç¿Ã¤ÇºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿²ÃÆ£»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤¬¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¼é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È²ÃÆ£»á¸ú²Ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Ï¡ÖµîÇ¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿äÁ¦¿Í£²£°¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢³¸³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éµÄ°÷É¼¤¬£±£¶É¼¡£¤¢¤ì¡©¡ÊÂ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¡Ë¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µîÇ¯¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡×¤È²ÃÆ£»á¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎÂç»ö·ï¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Â£ÃÆÃÊÌ²òÀâ°÷¤ÎÀÐÄÍ¸µ¾Ï»á¤â¡Ö·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤éÅêÉ¼¤À¤¾¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î¿ô¤è¤êÉ¼¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼Ä¾Á°¤Ë²ÃÆ£¿Ø±Ä¤¬½¸·ë¤·¡¢¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ½Ð¿Ø¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë²ÃÆ£»áËÜ¿Í¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¿Ø±Ä£µ¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬È¯³Ð¡£¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£