『進撃の巨人』が資生堂とコラボ オリジナルコラボ漫画コンテンツ4ヶ月連続公開決定
資生堂グループの公式ECサイト「資生堂オンラインストア（SHISEIDO ONLINE STORE）」が発信するメンズ美容情報コンテンツ『Men’s Beauty Tips』と、人気漫画『進撃の巨人』がコラボレーションした『Empower Your Skinキャンペーン』が16日より開催。4ヶ月連続で公開される男性肌に立ちはだかる“壁”を攻略するオリジナルコラボ漫画コンテンツのエピソード1が公開された。
【画像】なんかシュール！肌にまつわる壁に立ち向かうエレン、リヴァイたち
オリジナルコラボ漫画は、男性肌の悩みと解決法を紹介する本コラボ限定コンテンツ。『進撃の巨人』で人気の調査兵団に所属するキャラクターたちが男性肌に立ちはだかる“壁（男性特有の肌悩みや肌トラブル、スキンケアへの抵抗感）”の攻略法が紹介される。エピソードは全4話あり、毎月キャンペーン特設サイト上で順次公開される。
Original Episode1は、「知られざる男性肌の弱点を認識せよ！」。Original Episode2は10月、Original Episode3は11月、Original Episode4は12月公開予定。
『進撃の巨人』は、諫山創氏により、2009年9月から2021年4月まで講談社『別冊少年マガジン』誌上に掲載され、累計発行部数は1億4000万部を超える世界的な超人気作。コミックスは全世界18言語・180ヶ国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど今なお世界中で愛されている。
