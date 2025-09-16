◇ナ・リーグ フィリーズ6─5ドジャース（2025年9月15日 ロサンゼルス）

フィリーズは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に延長戦の末、勝利。球団史上最速で2年連続となるナ・リーグ東地区優勝を決めた。

初回にシュワバーがナ・リーグ本塁打王争いで2位のドジャース・大谷翔平に4本差を付ける53号ソロを放って先制。1─3の7回にはストットの適時打、ウィルソンの2ランで4─3と逆転に成功した。

その裏、4─4の同点に追いつかれたものの8回にハーパーが27号ソロを放って勝ち越し。9回、守護神デュランがドジャース・パヘスにソロを浴び、土壇場で同点とされたが、延長10回1死二、三塁からリアルミュートの右犠飛で再度、勝ち越しに成功。その裏、1死満塁のピンチをしのぎきって接戦を制した。

9月15日の優勝決定は、11年の9月17日を2日上回って球団史上最速。また、151試合目での優勝決定は2011年の150試合に次ぐ2番目のスピード記録となった。

試合後、クラブハウスではシュワバーやハーパーらがシャンパンファイトで大盛り上がり。シュワバーは大量のお酒を顔から浴びても満面の笑み。ハーパーは上半身裸になって興奮。葉巻の煙が充満したクラブハウスは狂喜乱舞となった。

また、昨季、ドジャースでワールドシリーズの胴上げ投手となったビューラーも2年連続でシャンパンファイトに参加。ビューラーは今季からレッドソックスに移籍も解雇となり、フィ軍と8月末にマイナー契約を結んだ。今月12日（同13日）のロイヤルズ戦で5回1失点で移籍後初登板初勝利を挙げた。