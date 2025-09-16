９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＭＡＫＯ、ＡＹＡＫＡ、ＲＩＭＡがこのほど、東京・銀座にオープンしたロンドン発グローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「ＪＩＭＭＹ ＣＨＯＯ」の日本初となるとなるストリートカフェ「ＪＩＭＭＹ ＣＨＯＯ Ｓｔｒｅｅｔ Ｃａｆé Ｇｉｎｚａ」に特別ゲストとして来店した。

３人はそれぞれミニ丈のぴっちりワンピース衣装で華やかに登場。美脚を存分に披露し、ＭＡＫＯは「歩くたびにキラキラ輝くシルバーのヒールがお気に入りです」と笑顔で紹介した。

ＭＡＫＯは読書好きで、本を読みにカフェに行くことが多いといい、秋に挑戦したいことを「１０冊読めたらいいなと思っています」と回答。また、よく読むジャンルを問われると「哲学や人間の在り方についてなどを読んでいます」と意外な回答をしていた。

同所は、日本のグラフィティアートの第一人者であるＫＡＺＺＲＯＣＫ氏が手がけるオリジナルアートが飾られ、ロンドンの活気あふれるアート文化に敬意を表した空間となっている。ＡＹＡＫＡは「とてもすてきな空間なので、リフレッシュしたい時やすてきな方とすてきな時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います」ＰＲした。